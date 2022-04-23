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Маріуполь: окупанти зірвали заплановану евакуацію жінок і дітей

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 17:21
Маріуполь: окупанти зірвали заплановану евакуацію жінок і дітей
Цивільні йдуть вулицею зруйнованого маріуполя 22 квітня. фото: anadolu agency via getty images

Російські окупанти зірвали плани з евакуації близько 200 жінок та дітей, які опинилися в блокадному Маріуполі, пославшись на "обстріли українських націоналістів".

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись до дому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів.

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Деталі: Об 11 годині був запланований збір охочих евакуюватися біля будівлі ТЦ "Порт-Сіті". Щонайменше 200 жінок та дітей чекали на автобуси біля цього місця, однак до них підійшли російські військові й наказали розходитись.

Вони сказали, що нібито "зараз буде обстріл". Людей грубо розігнали.

ВІДЕО ДНЯ

Через 200 метрів від домовленого пункту збору російські окупанти привезли евакуаційні автобуси до ТЦ "Метро", де маріупольців нашвидкуруч запустили в автобуси.

Попри те, що маріупольцям обіцяли вивезти їх на територію, підконтрольну українському уряду, окупанти повідомили, що їх везуть в окупований Докучаєвськ. Пасажирам заборонили виходити з автобусів.

Загарбники пояснили, що їх везуть в Докучаєвськ, бо "націоналісти обстріляли точку евакуації".

Захоплений росіянами Докучаєвськ відносно Маріуполя
Захоплений росіянами Докучаєвськ відносно Маріуполя
мапа: google maps

Передісторія:

  • Пізно ввечері віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що українській стороні вдалося домовитися про попередню евакуацію маріупольців на територію, підконтрольну українському уряду. Вона повідомила, що точкою збору буде ТЦ "Порт-Сіті".
  • Згодом Маріупольська міська рада повідомила деталі, що російські окупанти підвезуть автобуси до ТЦ "Порт-Сіті" й о  12:00 автобуси рушать з евакуйованими маріупольцями за маршрутом через Бердянськ у Запоріжжя.
  • Уранці 23 квітня Верещук попередила, що росіяни готують також коридори для насильного вивезення маріупольців на території, підконтрольні РФ.
  • Маріупольська міськрада розповіла, що росіяни самі зізнались і показали світлини, як вони обманом вивезли більше 300 маріупольців до Владивостока – на протилежний кінець земної півкулі. З-поміж депортованих маріупольців 90 становили діти.

Теми: МаріупольевакуаціяРосіяокупація
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