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Мариуполь: оккупанты сорвали запланированную эвакуацию женщин и детей

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 17:21
гражданские идут по улице в разрушенном мариуполе 22 апреля. фото: anadolu agency via getty images

Российские оккупанты сорвали планы по эвакуации около 200 женщин и детей, оказавшихся в блокадном Мариуполе, сославшись на "обстрелы украинских националистов".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов.

Просто сплошная ярость!"

Детали: В 11 часов был запланирован сбор желающих эвакуироваться у здания ТЦ Порт-Сити. По меньшей мере, 200 женщин и детей ждали автобусов возле этого места, однако к ним подошли российские военные и приказали расходиться.

Они сказали, что якобы "сейчас будет обстрел". Людей грубо разогнали.

Российские оккупанты привезли эвакуационные автобусы в ТЦ "Метро" – через 200 метров от обусловленного пункта сбора, где мариупольцев наскоро запустили в автобусы.

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Несмотря на то, что мариупольцам обещали вывезти их на территорию, подконтрольную украинскому правительству, оккупанты сообщили, что их везут в захваченный Докучаевск. Пассажирам запретили выходить из автобусов.

Захватчики объяснили, что их везут в Докучаевск, потому что "националисты обстреляли точку эвакуации".

Захваченный россиянами Докучаевск относительно Мариуполя
Захваченный россиянами Докучаевск относительно Мариуполя
Карта: google maps

Предыстория:

  • Поздно вечером вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что украинской стороне удалось договориться о предварительной эвакуации мариупольцев на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Она сообщила, что точкой сбора будет ТЦ "Порт-Сити".
  • Впоследствии Мариупольский городской совет сообщил детали, что российские оккупанты подвезут автобусы в ТЦ "Порт-Сити" и в 12:00 автобусы отправятся с эвакуированными мариупольцами по маршруту через Бердянск в Запорожье.
  • Утром 23 апреля Верещук предупредила, что россияне готовят коридоры для насильственного вывоза мариупольцев на территории, подконтрольные РФ.
  • Мариупольский горсовет рассказал, что россияне сами признались и показали фотографии, как они обманом вывезли более 300 мариупольцев во Владивосток – на противоположный конец земного полушария. Среди депортированных мариупольцев 90 составляли дети.

Темы: МариупольэвакуацияРосcияоккупация
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