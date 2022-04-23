Мариуполь: оккупанты сорвали запланированную эвакуацию женщин и детей

гражданские идут по улице в разрушенном мариуполе 22 апреля. фото: anadolu agency via getty images

Российские оккупанты сорвали планы по эвакуации около 200 женщин и детей, оказавшихся в блокадном Мариуполе, сославшись на "обстрелы украинских националистов".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов.

Просто сплошная ярость!"

Детали: В 11 часов был запланирован сбор желающих эвакуироваться у здания ТЦ Порт-Сити. По меньшей мере, 200 женщин и детей ждали автобусов возле этого места, однако к ним подошли российские военные и приказали расходиться.

Они сказали, что якобы "сейчас будет обстрел". Людей грубо разогнали.

Российские оккупанты привезли эвакуационные автобусы в ТЦ "Метро" – через 200 метров от обусловленного пункта сбора, где мариупольцев наскоро запустили в автобусы.

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Несмотря на то, что мариупольцам обещали вывезти их на территорию, подконтрольную украинскому правительству, оккупанты сообщили, что их везут в захваченный Докучаевск. Пассажирам запретили выходить из автобусов.

Захватчики объяснили, что их везут в Докучаевск, потому что "националисты обстреляли точку эвакуации".

Захваченный россиянами Докучаевск относительно Мариуполя Карта: google maps

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