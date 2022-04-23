Мариуполь: оккупанты сорвали запланированную эвакуацию женщин и детей
Российские оккупанты сорвали планы по эвакуации около 200 женщин и детей, оказавшихся в блокадном Мариуполе, сославшись на "обстрелы украинских националистов".
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом и честность украинской армии по прекращению огня для организации собственных замыслов.
Просто сплошная ярость!"
Детали: В 11 часов был запланирован сбор желающих эвакуироваться у здания ТЦ Порт-Сити. По меньшей мере, 200 женщин и детей ждали автобусов возле этого места, однако к ним подошли российские военные и приказали расходиться.
Они сказали, что якобы "сейчас будет обстрел". Людей грубо разогнали.
Российские оккупанты привезли эвакуационные автобусы в ТЦ "Метро" – через 200 метров от обусловленного пункта сбора, где мариупольцев наскоро запустили в автобусы.
Несмотря на то, что мариупольцам обещали вывезти их на территорию, подконтрольную украинскому правительству, оккупанты сообщили, что их везут в захваченный Докучаевск. Пассажирам запретили выходить из автобусов.
Захватчики объяснили, что их везут в Докучаевск, потому что "националисты обстреляли точку эвакуации".
Предыстория:
- Поздно вечером вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что украинской стороне удалось договориться о предварительной эвакуации мариупольцев на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Она сообщила, что точкой сбора будет ТЦ "Порт-Сити".
- Впоследствии Мариупольский городской совет сообщил детали, что российские оккупанты подвезут автобусы в ТЦ "Порт-Сити" и в 12:00 автобусы отправятся с эвакуированными мариупольцами по маршруту через Бердянск в Запорожье.
- Утром 23 апреля Верещук предупредила, что россияне готовят коридоры для насильственного вывоза мариупольцев на территории, подконтрольные РФ.
- Мариупольский горсовет рассказал, что россияне сами признались и показали фотографии, как они обманом вывезли более 300 мариупольцев во Владивосток – на противоположный конец земного полушария. Среди депортированных мариупольцев 90 составляли дети.