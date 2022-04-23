Зеленский: Я бы спросил у Путина, как будут жить украинские Донбасс и Крым

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил бы только о вопросах территориальной целостности Украины.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 23 апреля

Прямая речь Зеленского: "Мои вопросы, которые я бы проговаривал с президентом РФ, касаются исключительно – исключительно – вопросов, которые меня интересуют исключительно как президента Украины. Это вопрос территориальной целостности. И именно эти вопросы я бы с ним обсуждал – как дальше будет жить наш Донбасс украинский и как дальше будет жить наш Крым. Как мы можем, в какой точке об этом договориться и можем ли вообще".

Детали: Президент добавил, что сейчас самое главное, что Украина поднимает этот вопрос и даже слышит, что Россия начинает отвечать.

"Не так, как нам нравится, но, тем не менее, этот диалог начат. Думаю, что диалог (с Путиным – ред.) был бы очень предметным", – подытожил Зеленский.

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