Зеленский: Я бы спросил у Путина, как будут жить украинские Донбасс и Крым
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил бы только о вопросах территориальной целостности Украины.
Источник: Зеленский на пресс-конференции 23 апреля
Прямая речь Зеленского: "Мои вопросы, которые я бы проговаривал с президентом РФ, касаются исключительно – исключительно – вопросов, которые меня интересуют исключительно как президента Украины. Это вопрос территориальной целостности. И именно эти вопросы я бы с ним обсуждал – как дальше будет жить наш Донбасс украинский и как дальше будет жить наш Крым. Как мы можем, в какой точке об этом договориться и можем ли вообще".
Детали: Президент добавил, что сейчас самое главное, что Украина поднимает этот вопрос и даже слышит, что Россия начинает отвечать.
"Не так, как нам нравится, но, тем не менее, этот диалог начат. Думаю, что диалог (с Путиным – ред.) был бы очень предметным", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
- 7 апреля он сказал, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не замедлять процесс диалога.
- 9 апреля Зеленский заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.
- 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что после встречи в Стамбуле и зверств россиян в Буче переговоры с Украиной снова зашли в тупик.