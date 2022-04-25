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У Москві пройде репетиція "параду" без військової техніки

"Українська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 11:41
У Москві пройде репетиція параду без військової техніки
Фото ТАСС

Доки російська армія атакує українські міста, намагаючись захопити побільше територій, у Москві готуються до параду на честь 77-річчя перемоги у Другій світовій війні, яку в РФ називають "Великою вітчизняною".

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Міністерство оборони РФ

Деталі: Увечері 25 квітня у центрі Москви у рамках підготовки до параду до Дня перемоги проведуть тренування механіків-водіїв та старших парадних розрахунків механізованої колони без залучення техніки.

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О 21:00 екіпажі проведуть розвідку маршрутів висування на вихідні точки та повернення до тимчасового парку техніки.

Як повідомляється, "у параді 9 травня візьмуть участь 11 тисяч людей, 131 одиниця військової техніки, а також 77 літаків та вертольотів".

Повномасштабні нічні репетиції парадних розрахунків та механізованої колони на Червоній площі Москви заплановані на 28 квітня та 4 травня. Генеральна репетиція призначена на 10 годину ранку 7 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російське керівництво планує провести "переможні паради" не лише на своїй території, а й на захоплених територіях України. 

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни
  • Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів, бомбардувати і обстрілювати українські міста, намагаючись захопити дедалі більше територій України, незважаючи на переговори делегацій та заклики президента України до президента Росії сісти особисто за стіл переговорів.
  • Західні розвідки не раз повідомляли, що президент Росії Володимир Путін зі своєю армією прагне отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.

Теми: Росіявійнасвяткуванняісторія
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