У Москві пройде репетиція "параду" без військової техніки

Доки російська армія атакує українські міста, намагаючись захопити побільше територій, у Москві готуються до параду на честь 77-річчя перемоги у Другій світовій війні, яку в РФ називають "Великою вітчизняною".

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Міністерство оборони РФ

Деталі: Увечері 25 квітня у центрі Москви у рамках підготовки до параду до Дня перемоги проведуть тренування механіків-водіїв та старших парадних розрахунків механізованої колони без залучення техніки.

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О 21:00 екіпажі проведуть розвідку маршрутів висування на вихідні точки та повернення до тимчасового парку техніки.

Як повідомляється, "у параді 9 травня візьмуть участь 11 тисяч людей, 131 одиниця військової техніки, а також 77 літаків та вертольотів".

Повномасштабні нічні репетиції парадних розрахунків та механізованої колони на Червоній площі Москви заплановані на 28 квітня та 4 травня. Генеральна репетиція призначена на 10 годину ранку 7 травня.

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Нагадаємо: Російське керівництво планує провести "переможні паради" не лише на своїй території, а й на захоплених територіях України.

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