У Москві пройде репетиція "параду" без військової техніки
Доки російська армія атакує українські міста, намагаючись захопити побільше територій, у Москві готуються до параду на честь 77-річчя перемоги у Другій світовій війні, яку в РФ називають "Великою вітчизняною".
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Міністерство оборони РФ
Деталі: Увечері 25 квітня у центрі Москви у рамках підготовки до параду до Дня перемоги проведуть тренування механіків-водіїв та старших парадних розрахунків механізованої колони без залучення техніки.
О 21:00 екіпажі проведуть розвідку маршрутів висування на вихідні точки та повернення до тимчасового парку техніки.
Як повідомляється, "у параді 9 травня візьмуть участь 11 тисяч людей, 131 одиниця військової техніки, а також 77 літаків та вертольотів".
Повномасштабні нічні репетиції парадних розрахунків та механізованої колони на Червоній площі Москви заплановані на 28 квітня та 4 травня. Генеральна репетиція призначена на 10 годину ранку 7 травня.
Нагадаємо: Російське керівництво планує провести "переможні паради" не лише на своїй території, а й на захоплених територіях України.
Передісторія:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни.
- Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів, бомбардувати і обстрілювати українські міста, намагаючись захопити дедалі більше територій України, незважаючи на переговори делегацій та заклики президента України до президента Росії сісти особисто за стіл переговорів.
- Західні розвідки не раз повідомляли, що президент Росії Володимир Путін зі своєю армією прагне отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.