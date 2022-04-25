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В Москве пройдет репетиция "парада" без военной техники

"Украинская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 11:41
В Москве пройдет репетиция парада без военной техники
Фото ТАСС

Пока российская армия атакует украинские города, пытаясь захватить побольше территорий, в Москве готовятся к параду в честь 77-летия победы во Второй мировой войне, которую в РФ называют "Великой отечественной".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ

Детали: Вечером 25 апреля в центре Москвы в рамках подготовки к параду ко Дню победы проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники.

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В 21:00 экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

Как сообщается, "в параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов".

Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны на Красной площади Москвы запланированы на 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.

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Напомним: Российское руководство планирует провести "победные парады" не только на своей территории, но и на захваченных территориях Украины.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны
  • Российская армия продолжает наносить ракетные удары, бомбить и обстреливать украинские города, пытаясь захватить все больше территорий Украины, несмотря на переговоры делегаций и призывы президента Украины к президенту России сесть лично за стол переговоров. 
  • Западные разведки не раз сообщали, что президент России Владимир Путин со своей армией стремится одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве традиционный парад.

Темы: Росcиявойнапразднованияистория
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