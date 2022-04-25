В Москве пройдет репетиция "парада" без военной техники
Пока российская армия атакует украинские города, пытаясь захватить побольше территорий, в Москве готовятся к параду в честь 77-летия победы во Второй мировой войне, которую в РФ называют "Великой отечественной".
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ
Детали: Вечером 25 апреля в центре Москвы в рамках подготовки к параду ко Дню победы проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники.
В 21:00 экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.
Как сообщается, "в параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов".
Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны на Красной площади Москвы запланированы на 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.
Напомним: Российское руководство планирует провести "победные парады" не только на своей территории, но и на захваченных территориях Украины.
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны.
- Российская армия продолжает наносить ракетные удары, бомбить и обстреливать украинские города, пытаясь захватить все больше территорий Украины, несмотря на переговоры делегаций и призывы президента Украины к президенту России сесть лично за стол переговоров.
- Западные разведки не раз сообщали, что президент России Владимир Путин со своей армией стремится одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве традиционный парад.