В Москве пройдет репетиция "парада" без военной техники

Пока российская армия атакует украинские города, пытаясь захватить побольше территорий, в Москве готовятся к параду в честь 77-летия победы во Второй мировой войне, которую в РФ называют "Великой отечественной".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ

Детали: Вечером 25 апреля в центре Москвы в рамках подготовки к параду ко Дню победы проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники.

Реклама:

В 21:00 экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

Как сообщается, "в параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов".

Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны на Красной площади Москвы запланированы на 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Российское руководство планирует провести "победные парады" не только на своей территории, но и на захваченных территориях Украины.

Предыстория: