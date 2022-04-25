Росія може застосувати хімзброю у Маріуполі – розвідка
Головне управління розвідки Міноборони заявляє, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь".
Джерело: ГУР МОУ у Telegram
Дослівно ГУР: "Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства".
Деталі: За даними розвідки, російське керівництво планує нанести бомбово-ракетні удари з боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російські підрозділи "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю.
Додатковим підтвердженням планів Кремля щодо застосування хімзброї розвідники вважають те, що Росія вже наперед поширює брехливу інформацію про нібито наявність в Україні хімічної та біологічної зброї.
Крім того, окупанти уже підбирають та інспектують можливі місця для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.
Передісторія:
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
- 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.