Росія може застосувати хімзброю у Маріуполі – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони заявляє, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь".

Джерело: ГУР МОУ у Telegram



Дослівно ГУР: "Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства".

Деталі: За даними розвідки, російське керівництво планує нанести бомбово-ракетні удари з боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російські підрозділи "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю.

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Додатковим підтвердженням планів Кремля щодо застосування хімзброї розвідники вважають те, що Росія вже наперед поширює брехливу інформацію про нібито наявність в Україні хімічної та біологічної зброї.



Крім того, окупанти уже підбирають та інспектують можливі місця для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Передісторія:

Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.

24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.