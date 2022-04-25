Росія може застосувати хімзброю у Маріуполі – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони заявляє, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь".

Джерело: ГУР МОУ у Telegram



Дослівно ГУР: "Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства".

Деталі: За даними розвідки, російське керівництво планує нанести бомбово-ракетні удари з боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російські підрозділи "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю.

Додатковим підтвердженням планів Кремля щодо застосування хімзброї розвідники вважають те, що Росія вже наперед поширює брехливу інформацію про нібито наявність в Україні хімічної та біологічної зброї.



Крім того, окупанти уже підбирають та інспектують можливі місця для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

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