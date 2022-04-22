Маріуполь: за даними розвідки, Путін кине на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ

За даними української розвідки режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" в заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня

Деталі: Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати "Азовсталь". Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завзди лукавить.

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Пряма мова: "Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але за нашими даними вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив".

Нагадаємо: Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

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