Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маріуполь: за даними розвідки, Путін кине на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 14:14
Маріуполь: за даними розвідки, Путін кине на Азовсталь росгвардію та ФСБ
"Азовсталь"

За даними української розвідки режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" в заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня

Деталі: Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати "Азовсталь". Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завзди лукавить.

Реклама:

Пряма мова: "Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але за нашими даними вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив".

Нагадаємо: Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • Міноборони Росії кілька разів пропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • У Пентагоні пояснювали, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування - контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.

Теми: Маріупольвійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: