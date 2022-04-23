Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя – президент
Президент Володимир Зеленський твердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"
Пряма мова Зеленського: "Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.
І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити.
Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові.
І, до речі, хлопці, які далі контролюють цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – які там знаходяться, які заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють.
Це реальність".
Деталі: Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.
Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.
Передісторія:
- Зеленський уже казав раніше, що для військової деблокади Маріуполя потрібні значні обсяги дуже потужної зброї.
- Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
- Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються ще колись у житті побачити сонячне сяйво.
- Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
- Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".