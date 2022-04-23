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Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя – президент

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 20:34
завод "азовсталь" у маріуполі, який досі лишається під контролем українських сил 22 квітня. фото: anadolu agency via getty images

Президент Володимир Зеленський твердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"

Пряма мова Зеленського: "Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.

І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити.

Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові. 

І, до речі, хлопці, які далі контролюють цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – які там знаходяться, які заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють.

Це реальність".

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Деталі: Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.

Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.

Передісторія:

  • Зеленський уже казав раніше, що для військової деблокади Маріуполя потрібні значні обсяги дуже потужної зброї.
  • Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
  • Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються ще колись у житті побачити сонячне сяйво.
  • Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
  • Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".

Теми: МаріупольЗбройні силивійна
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