Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 22:15
скріншот відео

Полк "Азов", який продовжує боронити маріупольців у металургійному комбінаті "Азовсталь", оприлюднив нове відео з підземелля, де переховуються від російських ударів мирні мешканці.

Джерело: Азов – Маріуполь

Деталі: На відео жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорять, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Вони також говорять, що діти не можуть спати через постійні обстріли. Вони також півтора місяці не бачили сонячного світла.

Люди показують, що вони сплять на брудних речах, у приміщенні з високою вологістю та пліснявою. Там же спить однорічна дитина, для якої замість підгузника використовують пакет для сміття.

Вони благають світ та українську владу про допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі.

Передісторія:

  • Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
  • Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
  • Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Теми: МаріупольАзов війна
Головне сьогодні

Путін і ФСБ десь знайшли "неонацистів, які готували вбивство" пропагандиста Соловйова

Геть російське: у Києві хочуть перейменувати майже 3 сотні вулиць і прибрати 60 пам’ятників

Байден оголосив кандидатуру на посла США в Україні

ППО знищила російський літак Су-34 на Харківщині

Спікер парламенту: На трьох нардепів готувалися замахи

У Москві пройде репетиція "параду" без військової техніки

Усі новини...
Маріуполь
Прем'єр Британії й генсек ООН обговорили ситуацію в Маріуполі й Херсоні
Колишній співробітник "Азовсталі" здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ
Росіяни не дали відкрити коридор із Маріуполя: Верещук звернулася із закликом до ООН
Останні новини
17:00
"Ковальська" розглядає переїзд частини потужностей на захід України
16:58
Вахтанг Кіпіані: Пам'ятник Пушкіну – такий же колоніальний символ, як і танк Т-34
16:57
У Маріуполі орудує "міліція ДНР", колишніх міліціонерів кличуть у відділки
16:57
У Києві зареєструвались 26 тисяч переселенців
16:55
СБУ відповіла пропаганді РФ: Не маємо планів убивати Соловйова, сам захлинеться
16:47
Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні – ЗМІ
16:47
Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ
16:45
Нова пошта відновлює роботу в Бучі та Ірпені, у травні відкриє всі відділення Київщини
16:21
Харківщина: біля Дергачів загинуло 3 людей внаслідок обстрілів окупантів
16:07
"В армії потрібні тільки ті, хто вмотивований захищати країну зі зброєю в руках" – Данилюк
Усі новини...