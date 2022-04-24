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"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 22:15
Азов показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні
скріншот відео

Полк "Азов", який продовжує боронити маріупольців у металургійному комбінаті "Азовсталь", оприлюднив нове відео з підземелля, де переховуються від російських ударів мирні мешканці.

Джерело: Азов – Маріуполь

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Деталі: На відео жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорять, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Вони також говорять, що діти не можуть спати через постійні обстріли. Вони також півтора місяці не бачили сонячного світла.

Люди показують, що вони сплять на брудних речах, у приміщенні з високою вологістю та пліснявою. Там же спить однорічна дитина, для якої замість підгузника використовують пакет для сміття.

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Вони благають світ та українську владу про допомогу.

Що передувало: 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі.

Передісторія:

  • Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
  • Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
  • Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Теми: МаріупольАзов війна
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