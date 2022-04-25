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Россия может применить химоружие в Мариуполе – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 13:00

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".

Источник: ГУР МОУ в Telegram

Дословно ГУР: "Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия".

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Детали: По данным разведки, российское руководство планирует нанести бомбово-ракетные удары с боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российские подразделения "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применять аэрозоли с химическим оружием.

Дополнительным подтверждением планов Кремля по применению химоружия разведчики считают то, что Россия уже заранее распространяет лживую информацию о якобы наличии в Украине химического и биологического оружия.

Кроме того, оккупанты уже подыскивают и инспектируют возможные места хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: Мариупольвойнаоружиеразведка
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