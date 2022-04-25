Сумщина: окупанти обстріляли Білопілля з території РФ

Росіяни влаштувлаи провокацію, обстрілявши громаду Білопілля на Сумщині з території РФ.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії".

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Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає.

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