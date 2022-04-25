Сумщина: окупанти обстріляли Білопілля з території РФ
Понеділок, 25 квітня 2022, 21:46
Росіяни влаштувлаи провокацію, обстрілявши громаду Білопілля на Сумщині з території РФ.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова Живицького: "Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії".
Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає.
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Передісторія:
- На початку квітня російські окупаційні війська залишили територію області під тиском Збройних сил України. Водночас росіяни залишили частину військової техніки поблизу кордону.
- 14 квітня росіяни обстріляли українські позиції на кордоні Сумщини з Росією.
- Після перебування російських підрозділів у селі Білка на Сумщині, українські захисники знайшли залишки хімічної зброї, зокрема зарин.
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