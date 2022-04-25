Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ

Россияне устроили провокацию, обстреляв громаду Белополья в Сумской области с территории РФ.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России"

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Детали: В военной администрации сообщили, что пострадавших нет.

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