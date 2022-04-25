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Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 21:46
Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ
фото иллюстративное: getty images

Россияне устроили провокацию, обстреляв громаду Белополья в Сумской области с территории РФ.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России"

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Детали: В военной администрации сообщили, что пострадавших нет.

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.
  • 14 апреля россияне обстреляли украинские позиции на границе Сумской области с Россией.
  • После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.

Темы: Сумская областьРосcияобстрелпровокации
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