Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ

Россияне устроили провокацию, обстреляв громаду Белополья в Сумской области с территории РФ.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России"

Детали: В военной администрации сообщили, что пострадавших нет.

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Предыстория:

В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.

14 апреля россияне обстреляли украинские позиции на границе Сумской области с Россией.

После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.