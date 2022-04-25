Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 21:46
фото иллюстративное: getty images

Россияне устроили провокацию, обстреляв громаду Белополья в Сумской области с территории РФ.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России"

Детали: В военной администрации сообщили, что пострадавших нет.

Читайте также: Как Сумщина первой встретила, а впоследствии остановила врага дорогой на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого

Предыстория:

  • В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.
  • 14 апреля россияне обстреляли украинские позиции на границе Сумской области с Россией.
  • После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьРосcияобстрелпровокации
Главное сегодня

S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

фотоПравительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

фотоВ Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Все новости...
Сумская область
"Мне можно дать ножик, я их на**й резать буду". Как Тростянец 30 дней прожил в оккупации россиян
В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне
Сумская область: половина людей выехали из Ахтырки
Последние новости
12:57
Восстановить электроснабжение трети Донецкой области невозможно – ДТЭК
12:44
Глава Луганской ОВА: Оккупанты посылают женщин "шпионить, угрожая расстрелять их детей
12:41
Польша ввела санкции против Газпрома и российских олигархов
12:39
Хроника войны в Украине. 62-й день ОНЛАЙН
12:36
фото Оккупанты уже учредили медаль за захват Мариуполя
12:35
Опубликовали демонстрационную версию упрощенного ЗНО-2022
12:19
S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет
12:11
В Приднестровье заявили о взрывах в воинской части
12:11
Мужчин в Мариуполе морят голодом и заставляют работать – мэрия
12:07
Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
Все новости...