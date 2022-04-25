Сумская область: оккупанты обстреляли Белополье с территории РФ
Понедельник, 25 апреля 2022, 21:46
Россияне устроили провокацию, обстреляв громаду Белополья в Сумской области с территории РФ.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь Живицкого: "Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, находящихся в России"
Детали: В военной администрации сообщили, что пострадавших нет.
Читайте также: Как Сумщина первой встретила, а впоследствии остановила врага дорогой на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого
Предыстория:
- В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.
- 14 апреля россияне обстреляли украинские позиции на границе Сумской области с Россией.
- После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.
ВИДЕО ДНЯ