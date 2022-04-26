Окупанти погрожують Україні "через те, що відбувається у Придністров'ї"

Кремль вустами свого посіпаки та голови бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна погрожує Україні "з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї".

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, ніби Пушилін заявив, що "після виходу до кордонів Донецької області" потрібно розпочинати "наступний етап операції з врахуванням того, що відбувається в Придністров'ї та обстрілів прикордонних з Україною областей РФ".

Водночас ватажок бойовиків заявив, що "Азовсталь" буде відновлено, але, "можливо, не як завод".

Вони нібито "обговорюють це зараз з жителями Маріуполя".

Що було раніше:

В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня прогриміла серія вибухів.

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.

26 квітня так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи.