Окупанти погрожують Україні "через те, що відбувається у Придністров'ї"
Вівторок, 26 квітня 2022, 11:24
Кремль вустами свого посіпаки та голови бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна погрожує Україні "з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї".
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, ніби Пушилін заявив, що "після виходу до кордонів Донецької області" потрібно розпочинати "наступний етап операції з врахуванням того, що відбувається в Придністров'ї та обстрілів прикордонних з Україною областей РФ".
Водночас ватажок бойовиків заявив, що "Азовсталь" буде відновлено, але, "можливо, не як завод".
Вони нібито "обговорюють це зараз з жителями Маріуполя".
Що було раніше:
- В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня прогриміла серія вибухів.
- Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.
- 26 квітня так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи.
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