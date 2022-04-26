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Оккупанты угрожают Украине "из-за происходящего в Приднестровье"

Роман ПетренкоВторник, 26 апреля 2022, 11:24
ПУШИЛИН. ФОТО С TELEGRAM

Кремль устами своего прихвостня и главы боевиков "ДНР" Дениса Пушилина угрожает Украине "с учётом происходящего в Приднестровье".

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что Пушилин заявил, что "после выхода к границам Донецкой области" нужно начинать "следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ".

Вместе с тем главарь боевиков заявил, что "Азовсталь" будет восстановлен, но, "возможно, не в качестве завода".

Они якобы "обсуждают сейчас это с жителями Мариуполя".

Что было раньше:

  • В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов.
  • Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
  • Так называемое МВД Приднестровья сообщило, что утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва.

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Темы: ПушилинРосcияпровокациипропаганда
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