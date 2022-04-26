В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"
После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".
Источник: РИА Новости и Telegram-канал "Новости Приднестровья"
Детали: "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".
"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР" Вадим Красносельський.
Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три "теракта": против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.
"Красный уровень террористической опасности установлен" в Приднестровье на 15 дней.
На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты.
"Парад Победы" на 9 мая отменен. Состоится лишь возложение цветов.
Городские образовательные учреждения до конца учебного года будут работать в удаленном режиме.
После серии взрывов сопредседатель Объединенной контрольной комиссии завяил, что "миротворческие силы" в Приднестровье контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности.
Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье.
А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".
Предыстория:
- 22 апреля заместитель командующего Центрального военного округа РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.
- 25 апреля днем произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора. 26 апреля прессслужба самопровозглашенного "президента" Приднестровья Вадима Красносельского заявила о третьей атаке.
- В Бюро реинтеграции Молдовы после первых взрывов в тираспольском МГБ заявили, что это – повод для создания напряженности в приднестровском регионе.
- Украинские разведчики заявили, что руководители "ПМР" и ФСБ РФ готовились к взрывам за три дня до инцидента и планируют продолжить теракты. Цель – вовлечь Приднестровье в боевые действия в Украине либо для мобилизации солдат, либо для атак с той территории.
- После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.