Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 11:55

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".

Источник: РИА Новости и Telegram-канал "Новости Приднестровья"

Детали: "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".

"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР" Вадим Красносельський.

Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три "теракта": против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.

"Красный уровень террористической опасности установлен" в Приднестровье на 15 дней.

На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты. 

ВИДЕО ДНЯ

"Парад Победы" на 9 мая отменен. Состоится лишь возложение цветов.

Городские образовательные учреждения до конца учебного года будут работать в удаленном режиме.

После серии взрывов сопредседатель Объединенной контрольной комиссии завяил, что "миротворческие силы" в Приднестровье контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности.

Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье.

А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".

Предыстория:

  • 22 апреля заместитель командующего Центрального военного округа РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.
  • 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора. 26 апреля прессслужба самопровозглашенного "президента" Приднестровья Вадима Красносельского заявила о третьей атаке.
  • В Бюро реинтеграции Молдовы после первых взрывов в тираспольском МГБ заявили, что это – повод для создания напряженности в приднестровском регионе.
  • Украинские разведчики заявили, что руководители "ПМР" и ФСБ РФ готовились к взрывам за три дня до инцидента и планируют продолжить теракты. Цель – вовлечь Приднестровье в боевые действия в Украине либо для мобилизации солдат, либо для атак с той территории.
  • После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

УП, обновлено и дополнено
Темы: ПриднестровьеМолдоваРосcиявойна
Главное сегодня

В Херсоне россияне разогнали митинг за Украину – четверо пострадавших

Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции

В ОП после встречи министров обороны сообщили "плохие новости для РФ"

В Приднестровье заявили, что из Украины стреляли в сторону складов с российским оружием

Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью Украине

Враг перебросил две БТГр из России в Изюм и оккупировал 3 населенных пункта – сводка штаба

Все новости...
Приднестровье
В Приднестровье заявили о взрывах в воинской части
Санду созвала Совет безопасности из-за ситуации в Приднестровье
В Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"
Последние новости
14:09
Работу в Польше нашли 80 тысяч украинских беженцев
14:02
Песков: Об обмене Медведчука на украинских военніх речь не идет
14:02
В Британии сестры-дошкольники заработали почти 16 тысяч гривен для украинских беженцев
14:02
Хроника войны в Украине. 63-й день ОНЛАЙН
13:57
обновленоВ сервисах оператора "Киевстар" произошел сбой
13:55
Байден официально предложил кандидатуру посла США в Украине
13:51
Что делать, если близкий человек исчез во время боевых действий или в оккупации – инструкция
13:42
ОП: Время и контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены
13:38
Британия призывает союзников отправить в Украину военные самолеты
13:36
Кремль имеет планы на ОРДЛО, назначил нового "куратора" – СМИ
Все новости...