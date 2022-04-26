В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".

Источник: РИА Новости и Telegram-канал "Новости Приднестровья"

Детали: "Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".

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"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР" Вадим Красносельський.

Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три "теракта": против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.

"Красный уровень террористической опасности установлен" в Приднестровье на 15 дней.

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На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты.

"Парад Победы" на 9 мая отменен. Состоится лишь возложение цветов.

Городские образовательные учреждения до конца учебного года будут работать в удаленном режиме.

После серии взрывов сопредседатель Объединенной контрольной комиссии завяил, что "миротворческие силы" в Приднестровье контролируют полностью ситуацию в зоне безопасности.

Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созала заседание Совбеза страны из-за инцидентов в Приднестровье.

А глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил "Интерфаксу", что "происходящее в Приднестровье – провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе".

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