По "Азовсталі" вночі здійснили десятки авіаударів, під завалами є цивільні

За ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.

Джерело: "Азов"

Деталі: Зазначається, що усю ніч "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, накривали вогнем.

Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.

Військовослужбовці полку "Азов" повідомляють, що надають першу медичну допомогу та звільняють цивільних з-під завалів.

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