По "Азовсталі" вночі здійснили десятки авіаударів, під завалами є цивільні
Вівторок, 26 квітня 2022, 14:11
За ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
Джерело: "Азов"
Деталі: Зазначається, що усю ніч "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, накривали вогнем.
Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.
Військовослужбовці полку "Азов" повідомляють, що надають першу медичну допомогу та звільняють цивільних з-під завалів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
- 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.