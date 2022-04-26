Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По "Азовсталі" вночі здійснили десятки авіаударів, під завалами є цивільні

Роман ПетренкоВівторок, 26 квітня 2022, 14:11
По Азовсталі вночі здійснили десятки авіаударів, під завалами є цивільні

За ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.

Джерело: "Азов"

Деталі: Зазначається, що усю ніч "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, накривали вогнем.

Реклама:

Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.

Військовослужбовці полку "Азов" повідомляють, що надають першу медичну допомогу та звільняють цивільних з-під завалів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: