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По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов, пострадали гражданские

Роман ПетренкоВторник, 26 апреля 2022, 14:11
По Азовстали ночью совершили десятки авиаударов, пострадали гражданские

За ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские.

Источник: "Азов"

Детали: Отмечается, что всю ночь "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, накрывали огнем.

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Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами.

Военнослужащие полка "Азов" сообщают, что оказывают первую медицинскую помощь и достают гражданских из-под завалов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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