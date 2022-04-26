По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов, пострадали гражданские

За ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские.

Источник: "Азов"

Детали: Отмечается, что всю ночь "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, накрывали огнем.

Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами.

Военнослужащие полка "Азов" сообщают, что оказывают первую медицинскую помощь и достают гражданских из-под завалов.

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