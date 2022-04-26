По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов, пострадали гражданские
Вторник, 26 апреля 2022, 14:11
За ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские.
Источник: "Азов"
Детали: Отмечается, что всю ночь "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, накрывали огнем.
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Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами.
Военнослужащие полка "Азов" сообщают, что оказывают первую медицинскую помощь и достают гражданских из-под завалов.
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Предыстория:
- Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
- 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
- 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.