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Путін заявив Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 15:48
Володимир Путін, фото ТАСС

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що місто Маріуполь на півдні України вже захоплене російською армією і бойові дії там нібито не ведуться.

Джерело: Кремль у пресрелізі після телефонної розмови Путіна та Ердогана

Деталі: У зв'язку із порушеним Ердоганом питанням про ситуацію в Маріуполі Путін у дусі пропаганди сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

На думку Путіна, заблокованим на території заводу "Азовсталь" українським захисникам київська влада має віддати "наказ скласти зброю".

Російський президент стверджує, що "військовополоненим гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

26 квітня захисники Маріуполя заявили, що лише за останню ніч по "Азовсталі" було завдано 35 авіаударів, під завалами опинилися цивільні люди.

26 квітня у Москві перебуває генсек ООН Антоніу Гутерріш, який, зокрема, запропонував організувати гуманітарний коридор для Маріуполя загалом і для "Азовсталі" зокрема, щоб люди могли вийти у напрямку, який самі оберуть.   

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Нагадаємо: Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував медаль "За визволення Маріуполя", в якій датою захоплення Маріуполя значиться 21 квітня.

Російська армія тримає Маріуполь в облозі з 1 березня. Українські захисники продовжують боронити його з останніх сил: це бійці полку "Азов", морські піхотинці, прикордонники та нацгвардійці.

"Азовці" й морпіхи просили у лідерів інших держав сприяння для евакуації мирних жителів і поранених бійців із заводу "Азовсталь", у підземеллях якого вони ховаються від бомбардувань та обстрілів.

Теми: МаріупольРосіяПутінвійна
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