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Путін заявив Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 15:48
Путін заявив Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає
Володимир Путін, фото ТАСС

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що місто Маріуполь на півдні України вже захоплене російською армією і бойові дії там нібито не ведуться.

Джерело: Кремль у пресрелізі після телефонної розмови Путіна та Ердогана

Деталі: У зв'язку із порушеним Ердоганом питанням про ситуацію в Маріуполі Путін у дусі пропаганди сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

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На думку Путіна, заблокованим на території заводу "Азовсталь" українським захисникам київська влада має віддати "наказ скласти зброю".

Російський президент стверджує, що "військовополоненим гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

26 квітня захисники Маріуполя заявили, що лише за останню ніч по "Азовсталі" було завдано 35 авіаударів, під завалами опинилися цивільні люди.

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26 квітня у Москві перебуває генсек ООН Антоніу Гутерріш, який, зокрема, запропонував організувати гуманітарний коридор для Маріуполя загалом і для "Азовсталі" зокрема, щоб люди могли вийти у напрямку, який самі оберуть.   

Нагадаємо: Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував медаль "За визволення Маріуполя", в якій датою захоплення Маріуполя значиться 21 квітня.

Російська армія тримає Маріуполь в облозі з 1 березня. Українські захисники продовжують боронити його з останніх сил: це бійці полку "Азов", морські піхотинці, прикордонники та нацгвардійці.

"Азовці" й морпіхи просили у лідерів інших держав сприяння для евакуації мирних жителів і поранених бійців із заводу "Азовсталь", у підземеллях якого вони ховаються від бомбардувань та обстрілів.

Теми: МаріупольРосіяПутінвійна
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