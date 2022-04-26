Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 15:48
Путин заявил Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет
Владимир Путин, фото ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что город Мариуполь на юге Украины уже захвачен российской армией и боевые действия  там якобы не ведутся.

Источник: Кремль в пресс-релизе после телефонного разговора Путина и Эрдогана

Детали: В связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе Путин в духе пропаганды сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

Реклама:

По мнению Путина, заблокиро­ванным на территории завода "Азовсталь" украинским защитникам киевские власти должны отдать "приказ сложить оружие".

Российский президент утверждает, что "военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".

26 апреля защитники Мариуполя заявили, что только за последнюю ночь по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, под завалами оказались гражданские люди.

ВИДЕО ДНЯ

26 апреля в Москве находится генсек ООН Антониу Гутерриш, который, в частности, предложил организовать гуманитарный коридор для Мариуполя в целом и для "Азовстали" в частности, чтобы люди могли выйти в направлении, которое сами изберут.

Напомним: Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин основал медаль "За освобождение Мариуполя", в которой датой захвата Мариуполя значится 21 апреля.

Российская армия держит Мариуполь в осаде с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.

"Азовцы" и морпехи просили у лидеров других государств содействия для эвакуации мирных жителей и раненых бойцов с завода "Азовсталь", в подземельях которого они прячутся от бомбардировок и обстрелов.

Темы: МариупольРосcияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: