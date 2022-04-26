Путин заявил Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет

Президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что город Мариуполь на юге Украины уже захвачен российской армией и боевые действия там якобы не ведутся.

Источник: Кремль в пресс-релизе после телефонного разговора Путина и Эрдогана

Детали: В связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе Путин в духе пропаганды сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

Реклама:

По мнению Путина, заблокиро­ванным на территории завода "Азовсталь" украинским защитникам киевские власти должны отдать "приказ сложить оружие".

Российский президент утверждает, что "военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".

26 апреля защитники Мариуполя заявили, что только за последнюю ночь по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, под завалами оказались гражданские люди.

ВИДЕО ДНЯ

26 апреля в Москве находится генсек ООН Антониу Гутерриш, который, в частности, предложил организовать гуманитарный коридор для Мариуполя в целом и для "Азовстали" в частности, чтобы люди могли выйти в направлении, которое сами изберут.

Напомним: Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин основал медаль "За освобождение Мариуполя", в которой датой захвата Мариуполя значится 21 апреля.

Российская армия держит Мариуполь в осаде с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.

"Азовцы" и морпехи просили у лидеров других государств содействия для эвакуации мирных жителей и раненых бойцов с завода "Азовсталь", в подземельях которого они прячутся от бомбардировок и обстрелов.