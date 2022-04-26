Путин заявил Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет
Президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что город Мариуполь на юге Украины уже захвачен российской армией и боевые действия там якобы не ведутся.
Источник: Кремль в пресс-релизе после телефонного разговора Путина и Эрдогана
Детали: В связи с затронутым Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе Путин в духе пропаганды сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".
По мнению Путина, заблокированным на территории завода "Азовсталь" украинским защитникам киевские власти должны отдать "приказ сложить оружие".
Российский президент утверждает, что "военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".
26 апреля защитники Мариуполя заявили, что только за последнюю ночь по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, под завалами оказались гражданские люди.
26 апреля в Москве находится генсек ООН Антониу Гутерриш, который, в частности, предложил организовать гуманитарный коридор для Мариуполя в целом и для "Азовстали" в частности, чтобы люди могли выйти в направлении, которое сами изберут.
Напомним: Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин основал медаль "За освобождение Мариуполя", в которой датой захвата Мариуполя значится 21 апреля.
Российская армия держит Мариуполь в осаде с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.
"Азовцы" и морпехи просили у лидеров других государств содействия для эвакуации мирных жителей и раненых бойцов с завода "Азовсталь", в подземельях которого они прячутся от бомбардировок и обстрелов.