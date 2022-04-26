Окупанти вже заснували медаль за захоплення Маріуполя

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував "медаль" "За визволення Маріуполя".

Джерело: Пушилін та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Пушиліна: "Вважаю за доцільне заснувати медаль "За визволення Маріуполя" і вручати її військовослужбовцям, які особливо відзначилися в боях за це місто".

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Деталі: Ватажок бойовиків заявив, що під час захоплення Маріуполя росіянами "спостерігалися масові прояви героїзму" окупантів. І нібито російські загарбники "отримали чимало подяк за порятунок від вдячних маріупольців".

Медаль окупантів датована 21 квітня. Саме в цей день міністр оборони РФ Сергій Шойгу набрехав президентові країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти намагаються створити "ілюзію контролю міста" та "псевдореальність".

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За словами Андрющенка, у той час, коли Пушилін засновує медаль "за взяття Маріуполя", вся незаконна адміністрація міста від окупантів працює не в Маріуполі, а в Мангуші в приміщенні колишньої районної адміністрації.

А псевдомер та його "команда трупожерів" з'являються у місті виключно з охороною з військових для фотографій та відеороликів про "покращення".

Чому це важливо: Захисники Маріуполя чинять героїчний спротив ворогу. Попри те, що "азовці" і морпіхи перебувають у дуже скрутному становищі, вони продовжують знищувати ворожу техніку і живу силу окупантів.

Росія розраховувала захопити ключові міста і Україну загалом за кілька днів після нападу. Окупанти, які йшли в наступ, відразу везли з собою парадну військову форму з почепленими медалями. Цілу купу такого одягу загарбників виявили в одному з орендованих гаражів Ірпеня під Києвом. З Київщини окупантів вигнали.

А в Сумах захисники України захопили російський парадний танк. На боках ворожої техніки були намальовані георгіївські стрічки, а нагорі стояв російський прапор. Сумщина наразі теж тримає оборону.

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