Окупанти вже заснували медаль за захоплення Маріуполя
Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував "медаль" "За визволення Маріуполя".
Джерело: Пушилін та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Пряма мова Пушиліна: "Вважаю за доцільне заснувати медаль "За визволення Маріуполя" і вручати її військовослужбовцям, які особливо відзначилися в боях за це місто".
Деталі: Ватажок бойовиків заявив, що під час захоплення Маріуполя росіянами "спостерігалися масові прояви героїзму" окупантів. І нібито російські загарбники "отримали чимало подяк за порятунок від вдячних маріупольців".
Медаль окупантів датована 21 квітня. Саме в цей день міністр оборони РФ Сергій Шойгу набрехав президентові країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти намагаються створити "ілюзію контролю міста" та "псевдореальність".
За словами Андрющенка, у той час, коли Пушилін засновує медаль "за взяття Маріуполя", вся незаконна адміністрація міста від окупантів працює не в Маріуполі, а в Мангуші в приміщенні колишньої районної адміністрації.
А псевдомер та його "команда трупожерів" з'являються у місті виключно з охороною з військових для фотографій та відеороликів про "покращення".
Чому це важливо: Захисники Маріуполя чинять героїчний спротив ворогу. Попри те, що "азовці" і морпіхи перебувають у дуже скрутному становищі, вони продовжують знищувати ворожу техніку і живу силу окупантів.
Росія розраховувала захопити ключові міста і Україну загалом за кілька днів після нападу. Окупанти, які йшли в наступ, відразу везли з собою парадну військову форму з почепленими медалями. Цілу купу такого одягу загарбників виявили в одному з орендованих гаражів Ірпеня під Києвом. З Київщини окупантів вигнали.
А в Сумах захисники України захопили російський парадний танк. На боках ворожої техніки були намальовані георгіївські стрічки, а нагорі стояв російський прапор. Сумщина наразі теж тримає оборону.
Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
- Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
- 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
- Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
- 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
- Головне управління розвідки Міноборони 25 квітня заявило, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.