Росія натякає Молдові, щоб чекала гостей – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в невизнаній "Придністровській Молдовській республіці" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей".

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева".

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Деталі: Водночас він додав, що є і хороша новина. Вона полягає втому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Але треба працювати, як одна команда, підсумував Подоляк.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо 🇺🇦 не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що 🇺🇦 забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

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