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Росія натякає Молдові, щоб чекала гостей – Подоляк

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 16:19
Росія натякає Молдові, щоб чекала гостей – Подоляк
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в невизнаній "Придністровській Молдовській республіці" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей".

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева".

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Деталі: Водночас він додав, що є і хороша новина. Вона полягає втому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Але треба працювати, як одна команда, підсумував Подоляк.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів.
  • Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.  
  • Згодом так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
  • Ще пізніше у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".

Теми: РосіяПридністров'яМолдоваУкраїна
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