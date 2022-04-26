Россия намекает Молдове, чтобы ждала гостей – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева".

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Детали: В то же время он добавил, что есть и хорошая новость. Она состоит в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Но нужно работать, как одна команда, подытожил Подоляк.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо 🇺🇦 не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що 🇺🇦 забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

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