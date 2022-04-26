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Россия намекает Молдове, чтобы ждала гостей – Подоляк

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 16:19
Россия намекает Молдове, чтобы ждала гостей – Подоляк
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева".

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Детали: В то же время он добавил, что есть и хорошая новость. Она состоит в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Но нужно работать, как одна команда, подытожил Подоляк.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) около 17:45 прогремела серия взрывов.
  • Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
  • Позже так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
  • Еще позже в непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".

Темы: РосcияПриднестровьеМолдоваУкраина
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