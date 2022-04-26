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Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну

Альона Мазуренко Вівторок, 26 квітня 2022, 17:52
Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну
фото: ГУР України

Україна підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пресслужба МЗС

Пряма мова Ніколенка: "Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути молдовське Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості".

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Деталі: В українському МЗС стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.

У відомстві зазначили, що хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю "Міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі в Тирасполі збіглися у часі із заявами російського військового командування про намір захопити весь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови.

Дослівно: "МЗС України продовжує уважно відслідковувати подальший розвиток подій. Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема на Південнобузькому напрямку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів.
  • Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.  
  • Згодом так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
  • Ще пізніше у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".

Теми: Придністров'яМолдоваМЗСУкраїна
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