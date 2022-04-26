Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну

Мазуренко Альона Вівторок, 26 квітня 2022, 17:52
фото: ГУР України

Україна підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пресслужба МЗС

Пряма мова Ніколенка: "Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути молдовське Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості".

Деталі: В українському МЗС стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.

У відомстві зазначили, що хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю "Міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі в Тирасполі збіглися у часі із заявами російського військового командування про намір захопити весь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови.

Дослівно: "МЗС України продовжує уважно відслідковувати подальший розвиток подій. Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема на Південнобузькому напрямку".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів.
  • Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.  
  • Згодом так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
  • Ще пізніше у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".

Теми: Придністров'яМолдоваМЗСУкраїна
Головне сьогодні

У травні росіяни готують "референдуми" про анексію Донбасу – росЗМІ

Терехов пообіцяв позбутися в Харкові всіх російських назв після війни

Путін погрожує "блискавичними ударами" тим, хто захоче втрутитися у війну

В Україні зареєстрували представництво Starlink

Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Зеленського запросили на саміт G20, де може бути Путін

Усі новини...
Придністров'я
Глава невизнаного Придністров'я заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну"
У Придністров’ї війська РФ переведені в повну бойову готовність – зведення Генштабу
Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед цивільних – розвідка
Останні новини
20:01
Допомога від США: Росія обурена передачею Україні гелікоптерів Мі-17
19:55
Попереду кілька надзвичайно важких тижнів – Резніков
19:40
Міністр фінансів Росії оцінив дефіцит бюджету на 2022 рік у 2 мільярди доларів
19:40
У світі зареєстрували майже 200 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
19:36
Через ракетну атаку зруйновано міст у Затоці, залізничний рух зупинили
19:33
відеоУ Дніпрі 6-річна дівчинка збирає гроші на броніки для ЗСУ, граючи на флейті
19:24
Вугільне ембарго і фінансові обмеження: нові санкції Швейцарії проти РФ
19:19
Дніпропетровщина: окупанти тричі за день обстріляли село касетними снарядами – ОДА
19:16
У травні росіяни готують "референдуми" про анексію Донбасу – росЗМІ
19:03
Опубліковано відео обстрілу з РПГ "міністерства держбезпеки" у Придністров'ї
Усі новини...