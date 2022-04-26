Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну

Україна підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пресслужба МЗС

Пряма мова Ніколенка: "Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути молдовське Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості".

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Деталі: В українському МЗС стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.

У відомстві зазначили, що хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю "Міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі в Тирасполі збіглися у часі із заявами російського військового командування про намір захопити весь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови.

Дослівно: "МЗС України продовжує уважно відслідковувати подальший розвиток подій. Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема на Південнобузькому напрямку".

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