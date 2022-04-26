Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну
Україна підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, пресслужба МЗС
Пряма мова Ніколенка: "Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути молдовське Придністров'я у повномасштабну війну РФ проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості".
Деталі: В українському МЗС стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.
У відомстві зазначили, що хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю "Міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі в Тирасполі збіглися у часі із заявами російського військового командування про намір захопити весь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови.
Дослівно: "МЗС України продовжує уважно відслідковувати подальший розвиток подій. Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема на Південнобузькому напрямку".
Передісторія:
- 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів.
- Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.
- Згодом так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
- Ще пізніше у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".