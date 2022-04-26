Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну
Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ и осуждает попытки втянуть Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в Twitter, пресс-служба МИД
Прямая речь Николенко: "Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.
Мы осуждаем попытки втянуть молдавское Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности".
Детали: В украинском МИД озабочены попытками обострить ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы.
В ведомстве отметили, что волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание "Министерства государственной безопасности", разрушении двух радиобашен в Григориопольском районе и взрывах на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы.
Дословно: "МИД Украины продолжает внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в частности на Южнобужском направлении".
Предыстория:
- 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) около 17:45 прогремела серия взрывов.
- Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
- Позже так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
- Еще позже в непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".