Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну

Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ и осуждает попытки втянуть Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Twitter, пресс-служба МИД

Прямая речь Николенко: "Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

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Мы осуждаем попытки втянуть молдавское Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности".

Детали: В украинском МИД озабочены попытками обострить ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы.

В ведомстве отметили, что волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание "Министерства государственной безопасности", разрушении двух радиобашен в Григориопольском районе и взрывах на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы.

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Дословно: "МИД Украины продолжает внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в частности на Южнобужском направлении".

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