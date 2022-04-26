Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну

Мазуренко Алена Вторник, 26 апреля 2022, 17:52
фото: ГУР Украины

Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ и осуждает попытки втянуть Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Twitter, пресс-служба МИД

Прямая речь Николенко: "Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Мы осуждаем попытки втянуть молдавское Приднестровье в полномасштабную войну РФ против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности".

Детали: В украинском МИД озабочены попытками обострить ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы.

В ведомстве отметили, что волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание "Министерства государственной безопасности", разрушении двух радиобашен в Григориопольском районе и взрывах на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы.

Дословно: "МИД Украины продолжает внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в частности на Южнобужском направлении".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) около 17:45 прогремела серия взрывов.
  • Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
  • Позже так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
  • Еще позже в непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".

Темы: ПриднестровьеМолдоваМИДУкраина
Главное сегодня

Терехов пообещал избавиться в Харькове от всех российских названий после войны

Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну

В Украине появилось представительство Starlink

Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

Зеленского пригласили на саммит G20, где может находиться Путин

Песков: Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет

Все новости...
Приднестровье
Глава непризнанного Приднестровья заявил, что следы атак "ведут в Украину"
В Приднестровье войска РФ переведены в полную боевую готовность – сводка Генштаба
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
Последние новости
19:40
Министр финансов России оценил дефицит бюджета на 2022 год в 2 миллиарда долларов
19:40
В мире зарегистрировали около 200 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
19:36
Из-за ракетной атаки разрушен мост в Затоке, железнодорожное движение остановили
19:33
видеоВ Днепре 6-летняя девочка собирает деньги на броники для ВСУ, играя на флейте
19:24
Угольное эмбарго и финансовые ограничения: новые санкции Швейцарии против РФ
19:19
Днепропетровщина: оккупанты трижды за день обстреляли село кассетными снарядами – ОГА
19:16
В мае россияне готовят "референдумы" об аннексии Донбасса – росСМИ
19:03
Опубликовано видео обстрела из РПГ "министерства госбезопасности" в Приднестровье
19:01
В Беларуси парламент разрешил применять боевую технику против граждан
18:54
Оккупанты готовятся провести в Мариуполе "пресстур" для пропагандистов Кремля – разведка
Все новости...