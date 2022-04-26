Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед цивільних – розвідка

ПАРАД ВІЙСЬКОВИХ В ОКУПОВАНОМУ ТИРАСПОЛІ, СТОЛИЦІ ПРИДНІСТРОВ'Я 2015 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Українська розвідка попереджає про чергову провокацію російських спецслужб на території невизнаного Придністров'я. Місцеві жителі отримують СМС від начебто ЗСУ, в яких міститься попередження про ракетний удар.

Джерело: пресслужба головного управління розвідки

Деталі: Повідомляється, що жителі невизнаного Придністров'я отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України.

В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Цитата з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження.

Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".

Українська розвідка зазначає, що ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими ресурсами.

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Дослівно: "Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови".

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