Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед цивільних – розвідка
Українська розвідка попереджає про чергову провокацію російських спецслужб на території невизнаного Придністров'я. Місцеві жителі отримують СМС від начебто ЗСУ, в яких міститься попередження про ракетний удар.
Джерело: пресслужба головного управління розвідки
Деталі: Повідомляється, що жителі невизнаного Придністров'я отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України.
В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".
Цитата з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження.
Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".
Українська розвідка зазначає, що ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими ресурсами.
Дослівно: "Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.
Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови".
Передісторія:
- 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів.
- Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.
- Згодом так зване МВС Придністров'я повідомило, що вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
- Ще пізніше у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки".