Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка

ПАРАД ВОЕННЫХ В ОККУПИРОВАННОМ ТИРАСПОЛЕ, СТОЛИЦЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2015 ГОДУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинская разведка предупреждает об очередной провокации российских спецслужб на территории непризнанного Приднестровья. Местные жители получают СМС от якобы ВСУ, в которых содержится предупреждение о ракетном ударе.

Источник: прессслужба главного управления разведки

Детали: Сообщается, что жители непризнанного Приднестровья получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины.

Реклама:

В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Цитата из фейкового сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения.

Ровно в 19.00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Украинская разведка отмечает, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими ресурсами.

Дословно: "Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы".

Предыстория: