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Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка

Алена МазуренкоВторник, 26 апреля 2022, 18:31
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
ПАРАД ВОЕННЫХ В ОККУПИРОВАННОМ ТИРАСПОЛЕ, СТОЛИЦЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2015 ГОДУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинская разведка предупреждает об очередной провокации российских спецслужб на территории непризнанного Приднестровья. Местные жители получают СМС от якобы ВСУ, в которых содержится предупреждение о ракетном ударе.

Источник: прессслужба главного управления разведки

Детали: Сообщается, что жители непризнанного Приднестровья получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины.

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В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Цитата из фейкового сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения.

Ровно в 19.00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

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Детали: Украинская разведка отмечает, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими ресурсами.

Дословно: "Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы".

Предыстория: 

  • 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) около 17:45 прогремела серия взрывов.
  • Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
  • Позже так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
  • Еще позже в непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".

Темы: ПриднестровьеМолдоваРосcияразведка
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