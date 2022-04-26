Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
Украинская разведка предупреждает об очередной провокации российских спецслужб на территории непризнанного Приднестровья. Местные жители получают СМС от якобы ВСУ, в которых содержится предупреждение о ракетном ударе.
Источник: прессслужба главного управления разведки
Детали: Сообщается, что жители непризнанного Приднестровья получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины.
В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".
Цитата из фейкового сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения.
Ровно в 19.00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".
Детали: Украинская разведка отмечает, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими ресурсами.
Дословно: "Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.
Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы".
Предыстория:
- 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) около 17:45 прогремела серия взрывов.
- Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.
- Позже так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
- Еще позже в непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".