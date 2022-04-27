Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями – міністр оборони Туреччини

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчими днями, вважає міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Джерело: Акар, якого цитує пресслужба міністерства оборони Туреччини

Пряма мова Акара: "Президент Ердоган неодноразово зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. На цих зустрічах президент намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів.

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Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями, можливо, вдасться зійтися двом лідерам (України та Росії – ред.)".

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