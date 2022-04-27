Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями – міністр оборони Туреччини
Середа, 27 квітня 2022, 11:52
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчими днями, вважає міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Джерело: Акар, якого цитує пресслужба міністерства оборони Туреччини
Пряма мова Акара: "Президент Ердоган неодноразово зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. На цих зустрічах президент намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів.
Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями, можливо, вдасться зійтися двом лідерам (України та Росії – ред.)".
Передісторія:
- 2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.
- Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
- 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.
- 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. 11 березня це підтвердили у Кремлі.