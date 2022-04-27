Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции
Среда, 27 апреля 2022, 11:52
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшие дни, считает министр обороны Турции Хулуси Акар.
Источник: Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны Турции
Прямая речь Акара: "Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров.
Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно удастся сойтись двум лидерам (Украины и России – ред.)".
Предыстория:
- 2 апреля глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия выразил мнение, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.
- Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
- 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.
- 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 марта это подтвердили в Кремле.