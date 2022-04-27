Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшие дни, считает министр обороны Турции Хулуси Акар.

Источник: Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны Турции

Прямая речь Акара: "Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров.

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Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно удастся сойтись двум лидерам (Украины и России – ред.)".

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