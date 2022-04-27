Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 11:52
коллаж уп

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшие дни, считает министр обороны Турции Хулуси Акар.

Источник: Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны Турции

Прямая речь Акара: "Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров.

Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно удастся сойтись двум лидерам (Украины и России – ред.)".

Предыстория: 

Темы: ЗеленскийПутинвойнаТурция
Главное сегодня

В Конгрессе США одобрили закон о направлении российских активов в пользу Украины

фотоАмериканцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину

фотоКиевщина: в деоккупированном селе трактор наехал на российскую мину

В России заявили, что вывезли из Украины уже более миллиона человек

Зеленский присвоил командующему Объединенных сил звание Героя Украины

В ОП прогнозируют усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

Все новости...
Зеленский
В Приднестровье работают спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации – Зеленский
Зеленский об амбициозных планах Кремля расчленить Европу: "Свободный мир имеет право на самозащиту"
Мир должен контролировать атомные объекты и ядерные технологии РФ – Зеленский
Последние новости
06:45
Херсонщина: Россияне с мая собираются вводить в оборот рубли
06:20
В Белгороде слышали взрывы, власти региона говорят — это ПВО
05:33
Белый дом анонсировал заявление Байдена насчет Украины
04:35
Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев в США
03:29
В парламенте Канады признали преступления РФ в Украине геноцидом
02:30
"Соглашение-сюрприз": США и Россия обменялись заключенными
01:54
Макрона официально провозгласили победителем президентских выборов
01:19
В Конгрессе США одобрили закон о направлении российских активов в пользу Украины
01:05
Мародерят официально: РФ будет воровать зерно и другую продукцию из оккупированной Украины
00:42
фотоАмериканцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину
Все новости...