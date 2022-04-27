Из-за данных разведки США российские войска стреляют по пустым полям – СМИ
Американская разведка делится оперативными данными с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро переместить системы ПВО.
Источник: неназванные действующие и бывшие чиновники в американских властях в комментарии журналистам телеканала NBC News
Детали: Действующие и бывшие чиновники американской администрации говорят, что США непрерывно передают украинскому военно-политическому руководству информацию о месте и времени российских воздушных атак.
Поэтому украинское руководство вовремя перемещает свои системы ПВО и авиацию, так что российские ракеты якобы попадают в пустые поля.
Представитель Национального совета безопасности США подтвердил, что американская администрация делится оперативной, детальной информацией о военной ситуации.
По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, американская разведка передает оперативные данные с коммерческих спутников на орбите, отслеживающих российские войска и авиацию. Но спецслужбы США предоставляют также и детали о родах войск и подразделениях российской армии, действующих в разных точках на театре боевых действий.
Кроме того, благодаря этому обмену информацией между разведывательными агентствами, в первые дни вторжения украинские силы сумели вовремя сбить крупный российский транспортный самолет с сотнями десантников на борту. Этот самолет россияне собирались усадить в аэропорту им. Антонова в Гостомеле.
По словам чиновников, ЦРУ сосредоточено на операциях по охране президента Владимира Зеленского, предоставляя личной охране президента оперативные данные по планам российских диверсантов.
ЦРУ дает рекомендации Управлению государственной охраны, когда и куда переместить Зеленского, чтобы он не был со всем военным и политическим руководством в одном месте.
Еще один источник намекнул журналистам, что в последние недели обмен разведданными между украинским правительством и разведывательными агентствами США еще больше оживился.
Предыстория:
- 13 апреля американские журналисты рассказали, что после давления со стороны Конгресса, разведывательные ведомства США начали делиться данными с Украиной по поводу целей россиян в оккупированном Крыму и Донбассе. Ранее власти США опасались давать эти данные, учитывая возможное наступление украинской армии и кровопролития.
- Ранее 7 апреля министр обороны США Ллойд Остин впервые на уровне руководства страны подтвердил о таком постоянном обмене разведданными между Украиной и США.
- Разведка США публично предостерегла, что российский президент Владимир Путин будет пытаться любой ценой достичь какой-либо победы к празднику 9 Мая.
- В конце марта министерство обороны США, учитывая свои разведданные, утверждало, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном.