Из-за данных разведки США российские войска стреляют по пустым полям – СМИ

Американская разведка делится оперативными данными с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро переместить системы ПВО.

Источник: неназванные действующие и бывшие чиновники в американских властях в комментарии журналистам телеканала NBC News

Детали: Действующие и бывшие чиновники американской администрации говорят, что США непрерывно передают украинскому военно-политическому руководству информацию о месте и времени российских воздушных атак.

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Поэтому украинское руководство вовремя перемещает свои системы ПВО и авиацию, так что российские ракеты якобы попадают в пустые поля.

Представитель Национального совета безопасности США подтвердил, что американская администрация делится оперативной, детальной информацией о военной ситуации.

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, американская разведка передает оперативные данные с коммерческих спутников на орбите, отслеживающих российские войска и авиацию. Но спецслужбы США предоставляют также и детали о родах войск и подразделениях российской армии, действующих в разных точках на театре боевых действий.

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Кроме того, благодаря этому обмену информацией между разведывательными агентствами, в первые дни вторжения украинские силы сумели вовремя сбить крупный российский транспортный самолет с сотнями десантников на борту. Этот самолет россияне собирались усадить в аэропорту им. Антонова в Гостомеле.

По словам чиновников, ЦРУ сосредоточено на операциях по охране президента Владимира Зеленского, предоставляя личной охране президента оперативные данные по планам российских диверсантов.

ЦРУ дает рекомендации Управлению государственной охраны, когда и куда переместить Зеленского, чтобы он не был со всем военным и политическим руководством в одном месте.

Еще один источник намекнул журналистам, что в последние недели обмен разведданными между украинским правительством и разведывательными агентствами США еще больше оживился.

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