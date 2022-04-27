ВР пропонують позбавити мандатів Медведчука і Рабіновича

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів членів колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного.

Джерело: сайт ВР, Інтерфакс-Україна

Деталі: Проєкт постанови "Про втрату депутатського мандату деякими народними депутатами України" №7323 зареєстровано у Верховній Раді у середу. На сайті ВР поки немає тексту проєкту.

Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ініціатора документа – народного депутата фракції "Слуга народу" Олега Дунди, йдеться про членів колишньої фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного, які тривалий час підтримували ідеологію "руского міра" та працювали на користь Росії.

"Основна та найголовніша мета постанови – припинити дію депутатського мандата народним депутатам, які тривалий час підтримували ідеологію "руского міра" і працювали в інтересах країни-агресора. Досить дивно, коли народні депутати, які кликали на нашу землю ворога, досі перебувають у сесійній залі", – наводить слова Дунди його пресслужба.

Автори проєкту постанови звертають увагу на те, що статтею 79 Конституції України встановлено, що перед вступом на посаду народні депутати складають у ВР таку присягу: "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями захищати суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Проте народні депутати Медведчук, Козак, Рабінович і Качний протягом усієї політичної кар'єри не приховували своїх проросійських поглядів, а всі їхні дії були спрямовані проти суверенітету та незалежності України, що є грубим порушенням присяги народного депутата України.

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На сьогодні Медведчуку та Козаку уже висунуто підозру у вчиненні державної зради.

"Ухвалення відповідної постанови призупинить діяльність проросійських депутатів в українському законодавчому органі. Підтримка ворога та просування інтересів Москви, яка чинить геноцид українців, знищує нас як націю – це злочин. А злочинцям не місце у сесійній залі", – додав Дунда.

Окрім Дунди, співавторами документа також є Віталій Безгін, Юлія Клименко, Віктор Балога, Ганна Бондар, Ярослав Юрчишин, Михайло Лаба, Юрій Камельчук, Ігор Кривошеєв та Андрій Клочко.

Довідка: Віктор Медведчук, який втік із-під домашнього арешту перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, затриманий і перебуває під вартою. Тарас Козак перебуває в розшуку.

Що передувало: Нещодавно голова ВРУ Руслан Стефанчук пояснював, що у кума Володимира Путіна голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть забрати депутатський мандат або після вироку суду або, якщо він сам напише заяву про складання повноважень.