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ВР предлагают лишить мандатов Медведчука и Рабиновича

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 17:52
ВР предлагают лишить мандатов Медведчука и Рабиновича
Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении депутатских мандатов членов бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного.

Источник: сайт ВР, Интерфакс-Украина

Детали: Проект постановления "О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины" №7323 зарегистрирован в Верховной Раде в среду. На сайте ВР пока нет текста проекта.

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Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе инициатора документа – народного депутата фракции "Слуга народа" Олега Дунды, речь идет о членах бывшей фракции ОПЗЖ Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном, которые длительное время поддерживали идеологию "русского мира" и работали в пользу России.

"Основная и самая главная цель постановления – прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, длительно поддерживавшим идеологию "русского мира" и работавших в интересах страны-агрессора. Довольно странно, когда народные депутаты, звавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале", – приводит слова Дунды его пресс-служба.

Авторы проекта постановления обращают внимание на то, что статьей 79 Конституции Украины установлено, что перед вступлением в должность народные депутаты приносят в ВР такую ​​присягу: "Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

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Однако народные депутаты Медведчук, Козак, Рабинович и Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своих пророссийских взглядов, а все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины.

На сегодняшний день Медведчуку и Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены.

"Принятие соответствующего постановления приостановит деятельность пророссийских депутатов в украинском законодательном органе. Поддержка врага и продвижение интересов Москвы, совершающей геноцид украинцев, уничтожает нас как нацию – это преступление. А преступникам не место в сессионном зале", – добавил Дунда.

Кроме Дунды, соавторами документа также являются Виталий Безгин, Юлия Клименко, Виктор Балога, Анна Бондарь, Ярослав Юрчишин, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев и Андрей Клочко.

Справка: Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста перед самым началом полномасштабного вторжения России в Украину, задержан и находится под стражей. Тарас Козак находится в розыске.

Что предшествовало: Недавно глава ВРУ Руслан Стефанчук объяснял, что у кума Владимира Путина главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука могут забрать депутатский мандат или после приговора суда или, если он сам напишет заявление о сложении полномочий.

Темы: Верховная РадаОПЗЖМедведчук
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