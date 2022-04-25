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У Раді пояснили, як можна забрати мандат у Медведчука

Роман Кравець, Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 13:37
У Раді пояснили, як можна забрати мандат у Медведчука

У кума Володимира Путіна голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть забрати депутатський мандат або після вироку суду або, якщо він сам напише заяву про складання повноважень.

Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У статті 81 Конституції чітко передбачені сім випадків позбавлення народного депутата його мандата. Одним із таких пунктів є вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу. Якщо ми отримаємо вирок, безперечно, ми припинимо його діяльність як народного депутата.

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Крім цього, він може і сам написати заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

По-іншому ми вчинити не можемо, бо це буде неконституційно. Але я ще раз передбачаю, що найближчим часом для цього може стати вирок у кримінальній справі".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону пояснив, що поки немає конституційних підстав для позбавлення статусу народного депутата Віктора Медведчука, якого затримали за звинуваченнями в державній зраді.

Передісторія:

  • 12 квітня співробітники Служби безпеки затримали народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука при спробі втекти до Росії, вдягнувши камуфляж військовослужбовців Збройних сил України.
  • За словами голови СБУ Івана Баканова, на Медведчука чекає допит, судовий процес та ув’язнення за державну зраду.
  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • 14 квітня, за клопотанням слідчих ДБР, суд арештував 154 майнових об’єкти Медведчука та його дружини Оксани Марченко, зокрема 23 будинки, 24 автомобілі, 30 земельних ділянок, 32 квартири тощо.

Теми: МедведчукВерховна Рада
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