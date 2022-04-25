У Раді пояснили, як можна забрати мандат у Медведчука

У кума Володимира Путіна голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть забрати депутатський мандат або після вироку суду або, якщо він сам напише заяву про складання повноважень.

Джерело: голова ВРУ Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У статті 81 Конституції чітко передбачені сім випадків позбавлення народного депутата його мандата. Одним із таких пунктів є вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу. Якщо ми отримаємо вирок, безперечно, ми припинимо його діяльність як народного депутата.

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Крім цього, він може і сам написати заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

По-іншому ми вчинити не можемо, бо це буде неконституційно. Але я ще раз передбачаю, що найближчим часом для цього може стати вирок у кримінальній справі".

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Що передувало: Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону пояснив, що поки немає конституційних підстав для позбавлення статусу народного депутата Віктора Медведчука, якого затримали за звинуваченнями в державній зраді.

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