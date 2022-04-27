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В ОП прогнозують посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 20:52
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах буде зростати найближчими тижнями.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: Інтенсивність війни дуже велика… Безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно відображатись на прикордонних районах РФ.

Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати.

І це буде викликати нарешті у росіян питання: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива – це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну".

Що передувало: Раніше Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

Передісторія: 

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