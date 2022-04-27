В ОП прогнозують посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах буде зростати найближчими тижнями.
Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону
Пряма мова: Інтенсивність війни дуже велика… Безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно відображатись на прикордонних районах РФ.
Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати.
І це буде викликати нарешті у росіян питання: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива – це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну".
Що передувало: Раніше Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.
Передісторія:
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.
- Згодом губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.
- Також два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.
- 26 квітня в Міноборони Росії вдруге пригрозили ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві у випадку, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.