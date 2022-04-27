Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП прогнозують посилення "демілітаризації" прикордонних районів РФ

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 20:52
В ОП прогнозують посилення демілітаризації прикордонних районів РФ
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах буде зростати найближчими тижнями.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: Інтенсивність війни дуже велика… Безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно відображатись на прикордонних районах РФ.

Реклама:

Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати.

І це буде викликати нарешті у росіян питання: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива – це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну".

Що передувало: Раніше Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Офіс президентаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: