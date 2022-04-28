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В Бєлгороді чули вибухи, влада регіону каже — це ППО

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 06:20

Над Бєлгородом (РФ) спрацювала протиповітряна оборона, було чутно три вибухи.

Джерело: росЗМІ ТАСС з посиланням на пресслужбу керівництва регіону, "РИА Новости", РБК

Деталі: Як повідомляють "РИА Новости", спершу прогриміло два вибухи близько півночі. За дві години було чутно ще один вибух на півдні Бєлгорода.

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ТАСС повідомив, що спрацювала ППО.

Що передувало:

  • В ніч на 27 квітня над російським Курськом "спрацювала система ППО".
  • Вранці 27 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.
  • Того дня у Воронежі теж чули два вибухи.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у БєлгородськійВоронезькій та Курській областях РФ.

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Теми: Росія
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