В Бєлгороді чули вибухи, влада регіону каже — це ППО
Четвер, 28 квітня 2022, 06:20
Над Бєлгородом (РФ) спрацювала протиповітряна оборона, було чутно три вибухи.
Джерело: росЗМІ ТАСС з посиланням на пресслужбу керівництва регіону, "РИА Новости", РБК
Деталі: Як повідомляють "РИА Новости", спершу прогриміло два вибухи близько півночі. За дві години було чутно ще один вибух на півдні Бєлгорода.
ТАСС повідомив, що спрацювала ППО.
Що передувало:
- В ніч на 27 квітня над російським Курськом "спрацювала система ППО".
- Вранці 27 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.
- Того дня у Воронежі теж чули два вибухи.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.