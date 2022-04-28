В Белгороде слышали взрывы, власти региона говорят — это ПВО
Четверг, 28 апреля 2022, 06:20
Над Белгородом (РФ) сработала противовоздушная оборона, было слышно три взрыва.
Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководства региона, "РИА Новости", РБК
Детали: Как сообщают "РИА Новости", сначала прогремело два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода.
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ТАСС сообщил, что сработала ПВО.
Что предшествовало:
- В ночь на 27 апреля над российским Курском "сработала система ПВО".
- Утром 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.
- В тот день в Воронеже тоже слышали два взрыва.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.
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