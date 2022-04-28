В Белгороде слышали взрывы, власти региона говорят — это ПВО

Над Белгородом (РФ) сработала противовоздушная оборона, было слышно три взрыва.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководства региона, "РИА Новости", РБК

Детали: Как сообщают "РИА Новости", сначала прогремело два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода.

ТАСС сообщил, что сработала ПВО.

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