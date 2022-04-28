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В Белгороде слышали взрывы, власти региона говорят — это ПВО

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 06:20

Над Белгородом (РФ) сработала противовоздушная оборона, было слышно три взрыва.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководства региона, "РИА Новости", РБК

Детали: Как сообщают "РИА Новости", сначала прогремело два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода.

ТАСС сообщил, что сработала ПВО.

Что предшествовало:

  • В ночь на 27 апреля над российским Курском "сработала система ПВО".
  • Утром 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.
  • В тот день в Воронеже тоже слышали два взрыва.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

Темы: Росcия
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