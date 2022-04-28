"Слуга народа" приостановила членство Ковалева во фракции: он – на оккупированной Херсонщине

Партия "Слуга народа" приостановила членство народного депутата Алексея Ковалева в своей фракции из-за подозрения в государственной измене и просит правоохранителей расследовать, стал ли он на сторону России в Херсонской области.

Источник: совместное заявление политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины

Дословно заявление: "Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно.

Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи.

Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены.

Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска.

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С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой.

На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством во фракции "Слуга народа".

Его поведение не только бросает тень на имидж партии, выдвинувшей его кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Оно по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по поводу расширения помощи Украине".

Детали: Поэтому политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции.

Также они призвали генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова возбудить уголовное дело, в рамках которого "тщательно и всесторонне расследовать" все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

"На основании выводов следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", – сказано в заявлении, которое подписали глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и первый заместитель главы фракции Андрей Мотовиловец.

От УП: 7 апреля Алексей Ковалев сообщил в Facebook: "Я и моя семья никуда не уехали, мы находимся на территории временно оккупированной Херсонщины. Живем и работаем по законам Украины, волонтерим, делаем все возможное. Подробности буду рассказывать после победы".

Ковалев признает, что находится на временно оккупированной территории, пишет на украинском языке. Однако отрицает информацию власти: 22 апреля он писал, что "Генштаб (ВСУ) вообще далек от происходящих на Херсонщине реалий", что "мобилизация и "референдум" – это просто фейк".

Ковалев регулярно демонстрирует, как помогает своей области. 28 апреля он написал, что привез продукты социально незащищенным слоям населения села Железный Порт.

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