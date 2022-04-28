У хатньої робітниці Медведчука вилучили пів мільйона доларів

У хатньої робітниці затриманого в Україні кума Володимира Путіна Віктора Медведчука під час обшуку вилучили майже пів мільйона доларів та 87 тисяч євро.

Джерело: Facebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової

Пряма мова: "В ході розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або держкордону) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро".

Довідка: Віктор Медведчук, який втік із-під домашнього арешту перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, затриманий і перебуває під вартою.