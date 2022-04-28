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У домработницы Медведчука изъяли полмиллиона долларов

Алена МазуренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 17:40
У домработницы Медведчука изъяли полмиллиона долларов
МЕДВЕДЧУК ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

У домработницы задержанного в Украине кума Владимира Путина Виктора Медведчука во время обыска изъяли почти полмиллиона долларов и 87 тысяч евро.

Источник: Facebook-страница генпрокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь: "В ходе расследования уголовного производства по ч.4 ст.110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы) у домашней работницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро".

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Справка: Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста перед самым началом полномасштабного вторжения России в Украину, задержан и находится под стражей.

Темы: МедведчукденьгиГенпрокуратураВенедиктова
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