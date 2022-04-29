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Ворог зосередив зусилля на утриманні позицій біля Харкова – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 06:53
знищена техніка ворога, фото: Генштаб

Російські загарбники зосередилися на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та обстрілює позиції ЗСУ на окремих напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля  на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування українських військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування підрозділів ЗСУ в Маріуполі, у районі заводу "Азовсталь".

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України.

Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу українськими захисниками було уражено 15 повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Теми: Збройні силивійна
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