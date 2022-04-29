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Враг сосредоточил усилия на удержании позиций возле Харькова – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 06:53
Враг сосредоточил усилия на удержании позиций возле Харькова – сводка
уничтоженная техника врага, фото: Генштаб

Российские захватчики сосредоточились на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и обстреливают позиции ВСУ по отдельным направлениям.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка государственной границы с Украиной.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

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На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки украинских войск враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские окукпанты продолжают блокировку подразделений ВСУ в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины.

Кроме того, российские оккупанты грабят крестьян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

За предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено 15 воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрударов только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Темы: Вооруженные силывойна
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