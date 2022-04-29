Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:07

Російська армія ввечері завдала ракетних ударів по Києву та Київській області, а також по Хмельниччині, вранці обстріляла села у Дніпропетровській області, від постійних обстрілів продовжують потерпати Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області. 

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку 29 квітня

Деталі: Харківська область: вночі тривав обстріл житлових районів міста Харків із артилерії та РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі. 

Луганщина: ситуація залишається напруженою. За добу – обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірського, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина: вся лінія фронту – обстріли: "Гради", артилерія, міномети, авіація, ракети. У четвер ввечері був ракетний удар по околицях Краматорська. 

Маріуполь – без змін. На п'ятницю 29 квітня "намічається операція по виводу із заводу ("Азовсталь") цивільних"

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. 

На території області складна і напружена ситуація.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці росіяни з "Градів" обстріляли два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються. 

Київщина: ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги було завдано ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Поранено дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.

У Києві внаслідок ракетного удару по центру міста пошкоджено будинок, 10 людей постраждали

Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги був ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній із територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. 

Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській,Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Теми: війнаМаріупольДонбасКиївська область
Головне сьогодні

відео, доповненоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв’язано, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

відеоРосійський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Усі новини...
війна
Стало відомо про загибель малюка й підлітка і поранення ще 5-х дітей за час війни
Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя
"Один труп у нас довго не закопували – казали, що це російський навідник". Історія порятунку з окупованого Ізюму
Останні новини
22:29
Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський
22:26
відео, доповненоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині
22:12
РФ ніколи не оговтається від наслідків, якщо застосує ядерну зброю – Нуланд
22:09
НБУ: при виїзді за кордон на власному автомобілі потрібно мати поліс "Зелена картка"
22:01
Лавров заявив, що Росія ядерною війною "нікому не погрожує"
21:57
У Росії погрожують атакувати озброєння, передане Україні з-за кордону
21:36
У Запорізькій області подовжать комендантську годину 1 і 2 травня
21:20
Ціни на пальне зростуть: АЗС дозволили збільшити націнку
21:00
США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї попри риторику Кремля
20:49
Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі для помсти окупантам – Зеленський
Усі новини...