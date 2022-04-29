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Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:07

Російська армія ввечері завдала ракетних ударів по Києву та Київській області, а також по Хмельниччині, вранці обстріляла села у Дніпропетровській області, від постійних обстрілів продовжують потерпати Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області. 

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку 29 квітня

Деталі: Харківська область: вночі тривав обстріл житлових районів міста Харків із артилерії та РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

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Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котрярі. 

Луганщина: ситуація залишається напруженою. За добу – обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірського, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина: вся лінія фронту – обстріли: "Гради", артилерія, міномети, авіація, ракети. У четвер ввечері був ракетний удар по околицях Краматорська. 

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Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень. 

На території області складна і напружена ситуація.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці росіяни з "Градів" обстріляли два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються. 

Київщина: ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги було завдано ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Поранено дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.

У Києві внаслідок ракетного удару по центру міста пошкоджено будинок, 10 людей постраждали

Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги був ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній із територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. 

Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській,Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Теми: війнаМаріупольДонбасКиївська область
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