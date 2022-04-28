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Росіяни розбомбили госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі – Азов

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 16:03
Росіяни розбомбили госпіталь на території Азовсталі, є загиблі – Азов
"Азовці" розкопують завали після російських бомбардувань. Скриншот з відео

Російські окупанти вночі 28 квітня завдавали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі – є загиблі і поранені.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії.

Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені".

Деталі: За словами захисників, через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема там, де була операційна.

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В "Азові" нагадали, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ – на них не мають здійснюватися напади. Також захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, цивільні вони чи військові.

"Азовці" також оприлюднили відео, яке було зняте одразу після обстрілу.

На кадрах видно, як відкопують загиблих під завалами військових, що лежали в шпиталі з важкими пораненнями, та надають першу допомогу постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ

"Азов" закликав міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, які "вже не можуть тримати зброю в руках".

Що було раніше: Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

Передісторія: 

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
  • Головне управління розвідки Міноборони 25 квітня заявило, що Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території заводу  "Азовсталь".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Теми: МаріупольвійнаАзов
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