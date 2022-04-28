Росіяни розбомбили госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі – Азов

Російські окупанти вночі 28 квітня завдавали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі – є загиблі і поранені.

Джерело: полк "Азов" у Telegram



Дослівно "Азов": "Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії.



Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені".

Деталі: За словами захисників, через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема там, де була операційна.

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В "Азові" нагадали, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ – на них не мають здійснюватися напади. Також захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, цивільні вони чи військові.

"Азовці" також оприлюднили відео, яке було зняте одразу після обстрілу.

На кадрах видно, як відкопують загиблих під завалами військових, що лежали в шпиталі з важкими пораненнями, та надають першу допомогу постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на "Азовсталі", де лікували поранених, частина приміщення обвалилася, є загиблі – Азов pic.twitter.com/kVvH3YUS0b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022

"Азов" закликав міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, які "вже не можуть тримати зброю в руках".

Що було раніше: Полк "Азов" заявив, що за ніч 28 квітня російські окупанти нанесли по Маріуполю близько 50 авіаударів та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити рішучих заходів для деблокади міста чи евакуації мешканців та захисників.

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