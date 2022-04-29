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Полиция задержала "Витю Пана" из санкционного списка СНБО

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 19:27
Полиция задержала Витю Пана из санкционного списка СНБО
скриншот

Национальная полиция Украины задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан".

Источник: пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции

Детали: 29 апреля полицейские задержали "вора в законе" и двух "уголовных авторитетов".

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"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России.

Его товарищи, один из которых так называемый "смотрящий" за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека.

Отмечается, что у всех есть тесные связи с криминалитетом страны-агрессора.

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Решается вопрос о задержании трех представителей преступного мира согласно нормам действующего законодательства.

  • В 2019 году на тот момент председатель Нацполиции Сергей Князев жаловался, что криминальные авторитеты из соседних стран находят лазейки, чтобы повторно пробираться в Украину, например, меняют документы в государствах, где имеют гражданство. "Мы их в ворота, а они в окно", - сетовал тогда Князев.
  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.

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