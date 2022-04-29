Полиция задержала "Витю Пана" из санкционного списка СНБО

Национальная полиция Украины задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Витя Пан".

Источник: пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции

Детали: 29 апреля полицейские задержали "вора в законе" и двух "уголовных авторитетов".

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"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории России.

Его товарищи, один из которых так называемый "смотрящий" за Курской областью и его доверенное лицо, также находятся в розыске за похищение человека.

Отмечается, что у всех есть тесные связи с криминалитетом страны-агрессора.

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Решается вопрос о задержании трех представителей преступного мира согласно нормам действующего законодательства.