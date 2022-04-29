Після влучення ракет у Києві затримали двох імовірних коригувальників – МВС

Після влучення ворожих ракет у Шевченківському районі Києва у четвер було затримано щонайменше двох осіб, які фотографували руйнування та пересилали росіянам.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а так само їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали".

Деталі: За словами Єніна, огляд телефонів цих осіб підтвердив, що вони підписані на чисельні ресурси сепаратистського чи проросійського характеру, "специфічні групи в телеграмі", а також мають "специфічний вміст телефонної книги".

Заступник міністра додав, що фахівці кіберполіції проаналізують вміст мобільних телефонів затриманих на предмет видалених матеріалів "з тим, щоб подальше кримінальне переслідування цих осіб ґрунтувалося на конкретних доказах колабораціоністської діяльності".

Передісторія:

Увечері 28 квітня у Шевченківському районі Києва, що в центрі міста ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч. Будинок був новим і ще малонаселеним.

Внаслідок влучення в будинок постраждало десять осіб.

Вранці 29 квітня очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що було госпіталізовано 4 людей.

29 квітня під завалами будинку, куди поцілила російська ракета, знайшли тіло загиблої журналістки Радіо Свобода Віри Гирич.