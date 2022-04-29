После попадания ракет в Киеве задержали двух вероятных корректировщиков – МВД

После попадания вражеских ракет в Шевченковском районе Киева в четверг были задержаны по меньшей мере два человека, которые фотографировали разрушения и пересылали россиянам.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы".

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Детали: По словам Енина, осмотр телефонов этих лиц подтвердил, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера, "специфические группы в телеграмме", а также имеют "специфическое содержание телефонной книги".

Замминистра добавил, что специалисты киберполиции проанализируют содержание мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов "с тем, чтобы дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".

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