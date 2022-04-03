Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні

Неділя, 3 квітня 2022, 23:36

4 квітня стане в Молдові днем жалоби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написала президент країни Мая Санду.

"Неможливо дивитися на звірства в Буча та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини протии людства, цю незаконну та неспровоковану війну протии України. Молдова оголошує завтра день жалоби за всіма загиблими в Україні",- пише вона.

Реклама:

Нагадаємо, що Молдова так і не приєдналася до західних санкцій проти РФ, в тому числі – пояснюючи це турботою про українських біженців.

ВІДЕО ДНЯ

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких діти", — заявила раніше Мая Санду.

При цьому США вже анонсували виділення Молдові додаткових коштів – 50 млн доларів, на допомогу біженцям та для подолання кризи, спричиненої війною в Україні.

Теми: МолдоваБуча
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: