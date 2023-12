Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні

4 квітня стане в Молдові днем жалоби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написала президент країни Мая Санду.

"Неможливо дивитися на звірства в Буча та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини протии людства, цю незаконну та неспровоковану війну протии України. Молдова оголошує завтра день жалоби за всіма загиблими в Україні",- пише вона.

Реклама:

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other 🇺🇦 cities. Shocked at the brutality against civilians.



Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine.



🇲🇩 declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in 🇺🇦.