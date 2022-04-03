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Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні

Неділя, 3 квітня 2022, 23:36

4 квітня стане в Молдові днем жалоби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написала президент країни Мая Санду.

"Неможливо дивитися на звірства в Буча та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини протии людства, цю незаконну та неспровоковану війну протии України. Молдова оголошує завтра день жалоби за всіма загиблими в Україні",- пише вона.

Нагадаємо, що Молдова так і не приєдналася до західних санкцій проти РФ, в тому числі – пояснюючи це турботою про українських біженців.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких діти", — заявила раніше Мая Санду.

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При цьому США вже анонсували виділення Молдові додаткових коштів – 50 млн доларів, на допомогу біженцям та для подолання кризи, спричиненої війною в Україні.

Теми: МолдоваБуча
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