Молдова объявляет день траура по погибшим в Украине

4 апреля станет в Молдове днем траура.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написала президент страны Мая Санду.

"Невозможно смотреть на зверства в Буча и других украинских городах. Шокирована жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтра день траура по всем погибшим в Украине",- пишет она.

