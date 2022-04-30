З'явилась надія на евакуацію з Маріуполя, міськрада чекає на підтвердження

30 квітня у Маріуполі може відбутися евакуація.

Джерело: повідомлення міськради

Дослівно: "З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.

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Сьогодні (у суботу, 30 квітня - УП). Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо.

Слідкуйте за новинами".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.