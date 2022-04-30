З'явилась надія на евакуацію з Маріуполя, міськрада чекає на підтвердження
Субота, 30 квітня 2022, 17:40
30 квітня у Маріуполі може відбутися евакуація.
Джерело: повідомлення міськради
Дослівно: "З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.
Сьогодні (у суботу, 30 квітня - УП). Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо.
Слідкуйте за новинами".
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Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції.
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Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.