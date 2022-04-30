Появилась надежда на эвакуацию из Мариуполя, горсовет ждет подтверждения

30 апреля в Мариуполе может пройти эвакуация.

Источник: сообщение горсовета

Дословно: "Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

Сегодня (в субботу, 30 апреля – УП). От Порт-Сити. Ждем подтверждения. Верим.

Следите за новостями".

Напомним:

Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения.

ВИДЕО ДНЯ

Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.