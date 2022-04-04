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Росія перекидає на Донбас "вагнерівців" - розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 09:51

Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня.

"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", - сказано у повідомленні.

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Журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв також пише, що в Донецьку помітили найманців ПВК "Вагнер". Фото одного з найманців опублікував блогер, пов'язаний із ГРУ. Знімок зроблено на фоні готелю Park Inn, де донедавна розміщувалася місія ОБСЄ.

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У Міноборони Британії також вважають, що Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення в Україну, оскільки контроль над ним забезпечить сухопутний коридор до Криму.

Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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