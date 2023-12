Росія перекидає на Донбас "вагнерівців" - розвідка Британії

Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня.

"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", - сказано у повідомленні.

Журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв також пише, що в Донецьку помітили найманців ПВК "Вагнер". Фото одного з найманців опублікував блогер, пов'язаний із ГРУ. Знімок зроблено на фоні готелю Park Inn, де донедавна розміщувалася місія ОБСЄ.

Wagner mercenaries spotted in Donetsk. Photo, released by a GRU-linked blogger, made in front of Park Inn hotel where @OSCE was housed until recently (thus photo = now). Many of the Wagnerites are true Nazies, as some of them have told me. The irony. pic.twitter.com/zeCthglAov